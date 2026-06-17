Omaña se convierte en escaparate mundial de la biodiversidad

La expedición forma parte del Congreso Anual de la Sociedad Internacional de Ciencias de la Vegetación, que se celebrará en Gijón.dl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Murias de Paredes se ha convertido esta semana en punto de encuentro de la ciencia internacional con la visita de una expedición botánica formada por una treintena de investigadores e investigadoras procedentes de distintos países de los cinco continentes. El grupo ha recorrido varios enclaves de la comarca de Omaña con el objetivo de analizar la riqueza vegetal del territorio y estudiar el estado de conservación de sus ecosistemas.

La expedición forma parte de las actividades previas al Congreso Anual de la Sociedad Internacional de Ciencias de la Vegetación, que se celebrará entre el 21 y el 26 de junio en Gijón, organizado por la Universidad de Oviedo y el Jardín Botánico de Gijón. En ella participan expertos de reconocido prestigio llegados desde Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, Alemania, Italia, Perú, Hungría, Estonia y Dinamarca, interesados en conocer la diversidad vegetal de la Cordillera Cantábrica y, especialmente, de las reservas de la biosfera del occidente leonés.

La alcaldesa de Murias de Paredes, María del Carmen Mallo, fue la encargada de recibir a la delegación y quiso agradecer tanto la implicación de la Universidad de Oviedo como el interés mostrado por la comunidad científica internacional por acercarse al territorio. Durante su intervención, destacó la importancia de que investigadores de primer nivel puedan conocer y estudiar «de primera mano» un entorno natural único.

Mallo recordó que Murias de Paredes forma parte de la Reserva de la Biosfera de los Valles de Omaña y Luna, un espacio de enorme valor ecológico reconocido por la Unesco, y también del Sipam Montañas de León, distinción concedida por la FAO a sistemas agrarios de importancia mundial por su equilibrio entre actividad humana y conservación del paisaje.

La alcaldesa subrayó que este tipo de visitas suponen una oportunidad para dar visibilidad internacional al municipio, poniendo en valor no solo su biodiversidad, sino también su patrimonio cultural, su paisaje y la relación histórica que han mantenido sus habitantes con el medio natural.

Antes de su llegada a la casona de Murias de Paredes, la expedición realizó una parada en la braña de Vivero de Omaña, donde pudo conocer la dinámica y evolución de los abedulares cantábricos de la mano de los organizadores del congreso y bajo la coordinación del profesor Borja Jiménez-Alfaro, director científico del Jardín Botánico Atlántico.

Esta visita refuerza la posición de Omaña como uno de los territorios de referencia en biodiversidad y conservación en el noroeste peninsular, además de estrechar la conexión entre la investigación científica y el medio rural.