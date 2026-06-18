Ecologistas en Acción exige blindar la protección del lobo en la conferencia sectorial

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Ecologistas en Acción ha mostrado su rechazo a la posible modificación del informe sexenal sobre el lobo ibérico que se abordará en la próxima Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, prevista para el lunes 22 de junio. La organización ecologista exige que el documento mantenga la consideración de «estado de conservación desfavorable» para la especie y advierte de que cualquier cambio debe sustentarse únicamente en criterios científicos.

Según denuncia el colectivo, la elaboración de este informe tiene un carácter estrictamente técnico y científico, ya que su finalidad es trasladar a la Comisión Europea una evaluación objetiva del estado real de conservación del lobo y de sus hábitats.

En este sentido, Ecologistas en Acción critica los intentos de comunidades como Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León de introducir modificaciones que, a su juicio, contienen «graves deficiencias científicas, metodológicas y jurídicas» con el objetivo de facilitar el control letal de la especie.

Además, la organización reclama al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que remita a Bruselas el informe con la actual consideración de conservación desfavorable, al margen de lo que pueda acordarse en la reunión del lunes.

Ecologistas en Acción también cuestiona la Ley 1/2025 por introducir referencias a la «eficiencia del sistema productivo» como argumento para justificar extracciones de ejemplares, algo que considera jurídicamente ambiguo y alejado de la normativa europea.

Por último, recuerdan que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad sobre varios preceptos de esa norma y reclaman paralizar todos los controles aprobados hasta que el Constitucional resuelva sobre el asunto.