La Junta Vecinal de Sabero dedica la Casa del Pueblo a alquiler social

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

La Junta Vecinal de Sabero ha conseguido una subvención de 99.799,88 euros a través del programa Rehabitare de la Junta para llevar a cabo la rehabilitación de la antigua Casa del Pueblo y convertirla en una vivienda destinada al alquiler social. El programa Rehabitare tiene como objetivo recuperar inmuebles en desuso de titularidad municipal para destinarlos al alquiler social.

La gestión, realizada por el alcalde pedáneo, permitirá que la localidad de Sabero recupere un edificio emblemático iniciativas que permitan garantizar oportunidades y calidad de vida para sus vecinos y darle un uso social y necesario para el futuro de la localidad.

El pedáneo considera que el proyecto supone además una apuesta decidida por revitalizar el medio rural, ofreciendo nuevas oportunidades de vivienda y contribuyendo a mantener población en el municipio.

Con esta actuación, la Junta Vecinal de Sabero avanza en las iniciativas que tiene previsto poner en marcha para mejorar las infraestructuras y servicios del pueblo. El alcalde pedáneo, Antonio García Fernández, quiere destacar el apoyo del exconsejero de Vivienda así como del portavoz y grupo popular del valle de Sabero, que ha sido constante y definitivo en este y otros temas locales.