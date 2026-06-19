Villadangos del Páramo difunde al mundo su modelo de atención a los mayores

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Villadangos del Páramo ha participado esta semana en el III Congreso Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, un foro en el que el municipio leonés ha contrastado su estrategia local con proyectos de los cinco continentes, así como para absorber innovaciones en materia de cuidados comunitarios, tecnología y permanencia de los mayores en su entorno habitual.

El modelo de gobernanza compartida que se aplica en el municipio despertó el interés de los presentes en el encuentro, celebrado en el Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal de Donostia-San Sebastián, y organizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Imserso y diversas instituciones internacionales.. Esta fórmula destaca por coordinar con éxito al Ayuntamiento, al Círculo de Mayores (CIRMA), a las juntas vecinales, a la asociación de jubilados y al tejido empresarial local a través de la iniciativa Empresas Amigables. Los expertos internacionales valoraron muy positivamente la capacidad de este municipio rural para movilizar recursos locales en favor de la autonomía y el bienestar de sus mayores.

«Esta participación ha situado a Villadangos en el mapa de las iniciativas sociales internacionales y ha dado visibilidad al proyecto», ha destacado Félix Delgado, presidente de CIRMA y ponente en este encuentro internacional.

Esta participación ha situado a Villadangos en el mapa de las iniciativas sociales internacionales", ha destacado Félix Delgado, presidente de CIRMA y ponente en el Congreso. "Nos ha permitido dar visibilidad al trabajo que desarrollamos y establecer lazos con profesionales de distintos países. Se abren nuevas oportunidades de colaboración para que nuestros mayores puedan seguir viviendo en sus hogares, manteniendo su capacidad de decisión y una participación activa en la vida local".

Próxima cita: Singapur 2028

El encuentro concluyó con la mirada puesta en el futuro de las políticas de envejecimiento activo. La organización anunció oficialmente que la innovación y el intercambio de experiencias en esta materia continuarán en la próxima edición del Congreso Mundial, que tendrá lugar en Singapur en el año 2028.