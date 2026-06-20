El Marquesado de Astorga recibirá una distinción en Sevilla por su histórico vínculo con la Carrera de Indias

Francisco López de Becerra y Solé y Pilar-Paloma de Casanova Barón, marqueses de Astorga posan en la sala principal de su residencia madrileña.RAQUEL P. VIECO

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Marquesado de Astorga, uno de los títulos nobiliarios con mayor relevancia histórica del reino, será el protagonista de un próximo reconocimiento en Sevilla. El Ateneo Social y Castrense de Sevilla y la Delegación en Sevilla de la Real Liga Naval Española han acordado conceder esta distinción en honor a "la estrecha vinculación de esta casa con la Carrera de Indias, reconociendo su papel determinante en el desarrollo comercial y marítimo que conectó a España con el Nuevo Mundo".

La actual titular de la casa es Pilar Paloma de Casanova y Barón, XXII marquesa de Astorga y duquesa de Maqueda. La marquesa, que ostenta la dignidad de Grandeza de España por derecho inmemorial desde la creación del título en 1465, ejerce actualmente como Viceconsejera Magistral del Consejo de Nobles del Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias. Junto a ella, destaca la figura de Francisco José López-Becerra de Solé y Martín de Vargas, reconocido por su trayectoria en el ámbito jurídico y su vinculación histórica como Divisero de los Solares de Tejada y Valdeosera.

Un acto central en el IV Octubre Hispanoamericano

Este homenaje se enmarca dentro del IV Octubre Hispanoamericano de Sevilla, una iniciativa consolidada en la agenda cultural de la ciudad que busca reivindicar el legado compartido entre España y el mundo hispánico. Los actos, coordinados por el presidente del Ateneo Social y Castrense, Martín de Miguel Zabala, y el delegado de la Real Liga Naval, Jesús Lamia Gómez, tendrán lugar el próximo viernes 9 de octubre de 2026.

La jornada comenzará con un homenaje a Cristóbal Colón, tras lo cual se celebrará una cena de gala institucional. Será durante este encuentro donde se haga entrega oficial de la distinción al Marquesado de Astorga, subrayando así la importancia de este linaje en la proyección ultramarina de la Monarquía Hispánica.

La elección de Sevilla como escenario de estos actos responde a la vocación histórica de la capital, que durante siglos fue el epicentro del tráfico comercial con América. Con este evento, las instituciones organizadoras pretenden fortalecer los vínculos entre el pasado atlántico de la ciudad y la sociedad actual, recordando la labor de las entidades y familias que articularon la expansión marítima de España.