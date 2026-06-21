Diario de León

La Bañeza avanza en crear un nuevo espacio verde

Obras de creación de la nueva zona verde de La Bañeza.

Obras de creación de la nueva zona verde de La Bañeza.dl

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Redacción
León

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El Ayuntamiento de La Bañeza continúa desarrollando actuaciones destinadas a la adecuación y mejora de diferentes espacios de la ciudad con el objetivo de incrementar la calidad de vida de la ciudadanía y reforzar la habitabilidad del municipio. En esta ocasión, los trabajos se centran en la creación de un nuevo espacio verde en el entorno de la antigua N-VI, «una actuación que permitirá dotar a la zona de un área destinada a la práctica de gimnasia activa para personas adultas», según el consistorio. El proyecto incluye una amplia superficie ajardinada, nuevas zonas de arbolado y espacios de descanso concebidos para el disfrute de vecinos y visitantes.

Esta intervención supone también el inicio de un proceso de adaptación y embellecimiento del entorno de la antigua N-VI, una infraestructura que atraviesa La Bañeza a lo largo de aproximadamente seis kilómetros y que, tras diversas actuaciones y el paso del tiempo, requiere una renovación de su imagen y de sus usos.

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