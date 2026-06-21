La Bañeza avanza en crear un nuevo espacio verde

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza continúa desarrollando actuaciones destinadas a la adecuación y mejora de diferentes espacios de la ciudad con el objetivo de incrementar la calidad de vida de la ciudadanía y reforzar la habitabilidad del municipio. En esta ocasión, los trabajos se centran en la creación de un nuevo espacio verde en el entorno de la antigua N-VI, «una actuación que permitirá dotar a la zona de un área destinada a la práctica de gimnasia activa para personas adultas», según el consistorio. El proyecto incluye una amplia superficie ajardinada, nuevas zonas de arbolado y espacios de descanso concebidos para el disfrute de vecinos y visitantes.

Esta intervención supone también el inicio de un proceso de adaptación y embellecimiento del entorno de la antigua N-VI, una infraestructura que atraviesa La Bañeza a lo largo de aproximadamente seis kilómetros y que, tras diversas actuaciones y el paso del tiempo, requiere una renovación de su imagen y de sus usos.