Despliegan un dispositivo integral para rescatar a un espeleólogo herido en la cueva de Valporquero

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Junta de Castilla y León dirige el rescate que comenzó a las 16:33 horas de este domingo tras recibirse una llamada en el 1-1-2 de Castilla y León avisando de un accidente en la cueva de Valporquero, situada en Vegacervera (León). Un espeleólogo de 32 años había resultado herido al resbalarse cuando realizaba un rappel en el Paso del Reloj, antes de llegar a la Sala de Prensa. En la caída había recibido un fuerte golpe en la cadera.

El herido va equipado y lleva agua, se encuentra acompañado por otros compañeros y le han protegido del frío con una manta térmica.

Inmediatamente después de recibir el aviso, el Centro Coordinador de Emergencias moviliza al Helicóptero de Rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera. Además, desde el CCE se solicita a través de la Guardia Civil (COS) de León la activación del GREIM de Sabero para dar apoyo al GRS en la intervención.

Debido a la complejidad del rescate, también se acuerda que acuda a zona la Unidad Militar de Emergencias (UME) para colaborar con los grupos de rescate.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha movilizado también a la Agrupación de Voluntarios Protección Civil de La Robla que se encarga de dar cobertura a todos los intervinientes en el lugar.

En estos momentos el grupo de rescate de la Junta de Castilla y León se encuentra ya trabajando en la zona.