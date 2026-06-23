La Guardia Civil practica un registro en dependencias del Ayuntamiento de Soria

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil realizan desde primera hora de hoy un registro en dependencias del Ayuntamiento de Soria por orden de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Soria, plaza número 3, dentro de unas diligencias judiciales sobre las que, por el momento, no han trascendido más detalles.

Según informan fuentes de la Subdelegación del Gobierno, las diligencias estarían relacionadas con el Área de Comercio del Ayuntamiento. Se trata de una investigación judicial en curso, por lo que no se han facilitado detalles sobre el objeto concreto de las pesquisas ni sobre las personas o expedientes que pudieran verse afectados.

La intervención fue llevada a cabo por agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil en cumplimiento de un mandato del citado juzgado.