Junta y CHD advierten del peligro de bañarse en zonas que no están autorizadas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León y la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) han pedido este martes extremar la precaución durante el verano y ha advertido del peligro de bañarse en zonas no autorizadas de ríos y embalses porque estos espacios naturales presentan riesgos que no siempre son visibles y pueden generar situaciones de peligro.

La vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, ha pedido a la ciudadanía «extremar el cuidado» a la hora de realizar actividades en zonas de baño, especialmente durante la ola de calor que afecta a todo el país. En declaraciones a los periodistas durante una visita a la Unidad de Apoyo Logístico de Emergencias (UALE), con base en Valladolid, Blanco ha insistido en la necesidad de ser prudentes y precavidos en estos espacios, como ríos, pantanos o lagos, especialmente cuando no se conocen las corrientes ni el terreno.

«El viernes hubo un fallecido, en este caso en Zamora, en el embalse de Ricobayo, precisamente realizando una actividad acuática y por eso me parece importante lanzar ese mensaje de prudencia, especialmente ahora que estamos en ola de calor y parece que esos ambientes son mucho más propicios», ha advertido.

Por su parte, CHD ha difundido una serie de recomendaciones para disfrutar de forma segura de los ríos, embalses y su entorno por el inicio de la temporada estival, marcada en Palencia por la reciente tragedia ocurrida en la presa de Baños de Cerrato, donde dos mujeres fallecieron el pasado 31 de mayo cuando intentaban rescatar a un niño de cinco años.

La Confederación recuerda que la delimitación de las zonas de baño y el control de la calidad sanitaria de las aguas corresponde a las comunidades autónomas y subraya la importancia de respetar la señalización existente en estos espacios.

Además, señala que dispone de cartelería específica en ríos y embalses para advertir de los riesgos existentes y recuerda que el baño está expresamente desaconsejado en las proximidades de órganos de desagüe de presas, canales, balsas, determinados espacios protegidos y algunas captaciones de abastecimiento.

Entre las recomendaciones difundidas figura acudir únicamente a las zonas oficialmente censadas para el baño, utilizar calzado adecuado para evitar cortes o golpes y prestar atención a los cambios bruscos de temperatura corporal para prevenir accidentes.

La provincia leonesa ofrece nueve zonas de baño para los próximos tres meses que han pasado el filtro de la Junta. Son las playas fluviales de Cimanes del Tejar, Llamas de la Ribera y Quintanilla de Sollamas en la zona del Órbigo, el lago de Carucedo y las playas fluviales de Carucedo, Igüeña, Vega de Espinareda, San Martín de Moreda y Molinaseca en el Bierzo y la de Sopeña de Carneros.