Heridos un motorista y el conductor de un turismo en dos accidentes simultáneos en Sena de Luna y Quintana del Castillo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un motorista de unos 30 años de edad y el conductor de un turismo, de unos 25 años, resultaron heridos en la mañana de este martes en dos accidentes de tráfico que se registraron casi de forma simultánea en las localidades de Sena de Luna y de Quintana del Castillo, en la provincia de León.

El primero de los siniestros se produjo a las 11.02 horas, cuando, según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, el motorista sufrió una salida de vía a la altura del punto kilométrico 22 de la carretera LE-473, en Sena de Luna.

El 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó un equipo médico, una ambulancia soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.

Tres minutos después, a las 11.05 horas, el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió otra llamada que informaba de una colisión frontal entre dos turismos en el punto kilométrico uno de la carretera LE-5404, en Quintana del Castillo, donde, resultó herido un joven de unos 25 años.

También se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó, entre otros recursos, un helicóptero medicalizado.

Heridos leves

Por otra parte, a las 11.11 horas de hoy se produjo un tercer accidente de tráfico en al punto kilométrico 107 de la N-630, en Santa Lucía de Gordón, donde resultaron heridos leves un varón y una mujer de unos 50 años. Al igual que en los sucesos anteriores, el 1-1-2 avisó a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl.