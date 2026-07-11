Estabilizado el incendio de Canseco, con dos fuegos de nivel 1

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Castilla y León ha comenzado este sábado con la estabilización del incendio forestal de Canseco, que ha pasado a un índice de gravedad potencial (IGR) 0, aunque se mantienen en nivel 1 de riesgo los de Caboalles de Arriba (León) y El Barraco (Ávila).

Así lo ha comunicado la Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta a través de sus redes sociales y de la página del plan Infocal, que señala que en el fuego de Canseco, en la comarca de La Robla, trabajan en este momento trece medios materiales y humanos.

Desde que se declarara el pasado 8 de julio han participado en las labores de extinción un total de 41 medios, de un fuego probablemente provocado por rayos.

En el caso de Caboalles de Arriba, declarado el 7 de julio, se mantiene el IGR 1 al continuar la previsión de los equipos de extinción de necesitar más de doce horas para estabilizar las llamas.

En este momento, diez medios (cinco cuadrillas, dos autobombas, un buldózer y un técnico y un agente medioambiental) trabajan para sofocar las llamas.

Por su parte, el incendio de El Barraco (Ávila) mejora después de que ayer alcanzara un nivel de riesgo 2 al cortar primero la N-403 y después la AV-902, pero aún se encuentra en IGR 1 con un total de 26 medios activos a primera hora del sábado.

Además de estos fuegos, se encuentran activos los de Ribota de Sajambre (León) y los de Ricobayo del Alba y Abelón, ambos en Zamora, los tres con un nivel de riesgo 0.