Declarado de nivel uno un incendio forestal iniciado esta tarde en Vanidodes

Archivo - Un bombero observa el incendio forestal, a 24 de agosto de 2025, en La Baña, Encinedo, La Cabrera, León, Castilla y León (España).Carlos Castro - Europa Press - Archivo

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La Junta de Castilla y León declaró hoy el nivel uno del Índice de Gravedad Potencial (IGR) en el incendio forestal iniciado a última hora de la tarde en la localidad leonesa de Vanidodes, perteneciente al término municipal de Magaz de Cepeda.

El incendio se originó a las 20.50 horas de este sábado por motivos que aún se desconocen y, sobre las 22.22 horas, y la Consejería de Medio Ambiente y Energía lo elevó a nivel uno del IGR debido a la previsión de tardar más de doce horas para estabilizarlo y a que pueden peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas.

Un total de siete medios trabajarán durante la noche en la extinción del incendio, entre los que se encuentran, una cuadrilla helitransportada y dos terrestres, dos autobombas, un bulldozer y un agente medioambiental.