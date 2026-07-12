Rescatada en helicóptero una senderista cuando realizaba una ruta en Foncebadón

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Una senderista que se había lesionado en el pie en la localidad leonesa de Foncebadón, en el término municipal de Santa Colomba de Somoza, ha sido auxiliada por el Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León, cuando realizaba una ruta acompañada por otras dos personas.

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigio el rescate tras recibir a las 14.07 horas una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León. El aviso informaba que una mujer había resultado herida y que se encontraba en una zona a la que no se podía acceder por medios terrestres. Por tanto, le resultaba imposible continuar su trayecto por sus propios medios.

El gestor del 112 ha efectuado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se ha encargado de realizar una primera valoración e indicar al quien había efectuado la alerta sobre lo que debía hacer hasta que llegaran los servicios de emergencia.

Asimismo, ha contactado con el Centro Coordinador de Emergencias, que coordinó el incidente tras localizar la ubicación exacta de la víctima en la ruta de la Cascada de Fervencia. Posteriormente, las emergencias sanitarias han coordinado al helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera. También ha avisado a la Guardia Civil y a los bomberos de la Diputación de León.

Una vez en el lugar, los rescatadores han accedido en grúa a la zona, muy confinada por el espeso arbolado, a unos cien metros de distancia de donde se encuentra la víctima. En cuanto han alcanzado caminando su posición, han procedido a inmovilizar su pierna con férula de vacío y tratar el dolor. Acto seguido, los rescatadores han trasladado a la herida hasta la zona de acceso para realizar la evacuación con triángulo en grúa doble acompañada en todo momento por la enfermera rescatadora.

La senderista ha sido trasladada en el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León a la base de incendios de Rabanal del Camin. Una vez allí, una ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias -Sacyl la ha trasladado al centro de salud de Astorga.