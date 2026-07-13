Cultura, música y ocio llenan La Bañeza durante fin de semana

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Bañeza disfrutó durante el fin de semana de una amplia programación cultural y de ocio organizada por el ayuntamiento, con propuestas musicales, espectáculos y cine que llenaron distintos espacios de la ciudad y reforzaron la actividad social y comercial durante esos días.

Las actividades comenzaron el viernes con el concierto de la Banda de Música de Tordesillas, incluido en el VI Festival Escenario Patrimonio de la Junta de Castilla y León. La jornada se completó con el seguimiento del partido de la selección española y la actuación del grupo Bikini en el Barrio Mojao.

Mucha música

El sábado fue el turno de la Orquesta Adrenalina, que animó la celebración de las fiestas del barrio de El Carmen con una actuación que congregó a numerosos vecinos, que no quisieron perderse el acto musical programado por el consistorio.

La programación cultural continuó ayer domingo con el concierto de la Banda Municipal de Música de La Bañeza, dirigida por Carlos Daniel Ferreras Delgado, dentro de las Fiestas del Carmen del barrio de San Julián. De forma paralela, la Plaza Mayor acogió también el espectáculo ‘Hoy’, incluido en el Festival de Danza en el Camino, que acercó al público una propuesta de danza contemporánea junto a la iglesia de Santa María de la ciudad bañezana.

La oferta de ocio se completó con las proyecciones de la película ‘Minions & Monstruos’ en el Teatro Municipal, que ofreció una alternativa de entretenimiento para toda la familia durante el fin de semana y que podrá verse también hoy.

Con esta programación, el Ayuntamiento de La Bañeza «mantiene su apuesta por una agenda cultural variada y accesible, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana, dinamizar el comercio local y consolidar a la ciudad como uno de los referentes culturales y de ocio de la provincia», tal y como ha señalado el consistorio.