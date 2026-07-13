Un coche sin el freno de mano puesto aplasta contra el quitamiedos a sus ocupantes cerca del Puerto de Pajares

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Tres personas han resultado heridas en un accidente de tráfico ocurrido este lunes en la carretera Nacional 630, a su paso por el municipio asturiano de Lena. El siniestro, registrado en el punto kilométrico 87, se originó cuando un turismo, que no tenía accionado el freno de mano, se desplazó y colisionó contra el quitamiedos, golpeando a los ocupantes que se encontraban en el exterior.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 14:46 horas. Según la información facilitada, el vehículo había impactado contra la barrera de seguridad, dejando a una mujer atrapada entre ambos elementos. De inmediato, se movilizaron efectivos de Bomberos del SEPA con base en Mieres, quienes contaron con el apoyo de bomberos de León para realizar las maniobras de rescate.

Tras lograr la liberación de la mujer atrapada, los servicios sanitarios procedieron a su atención y traslado. Según el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), una mujer fue evacuada al Hospital Álvarez Buylla de Mieres con un traumatismo facial, quedando su pronóstico reservado a la espera de nuevas pruebas. Por su parte, un varón fue trasladado al mismo centro hospitalario con lesiones en el cuero cabelludo tras ser atendido por el equipo de soporte vital básico de Campomanes. Otra de las personas afectadas fue evacuada por medios sanitarios del Sacyl.

En el operativo de emergencia, que concluyó a las 16:34 horas con el regreso de los efectivos a sus parques, también participaron el helicóptero medicalizado, el SAMU, medios del Sacyl y la Guardia Civil.