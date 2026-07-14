La Junta destina 250.000 euros en ayudas para el fomento de las razas autóctonas españolas

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La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental destinará 250.000 euros en ayudas para el fomento de las razas autóctonas españolas, una cifra que podría incrementarse en 120.000 más si las disponibilidades presupuestarias lo permiten, según una orden publicada hoy en el Bocyl.

Esta ayuda se dirige a organizaciones o asociaciones de ganaderos reconocidas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental que cumplan los requisitos especificados de la orden de convocatoria. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir de mañana.

Del total, 150.000 euros proceden de los fondos transferidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el marco de la Conferencia Sectorial y 100.000 euros corresponden a fondos propios de la Comunidad Autónoma. Estas ayudas tienen como objetivo preservar la diversidad genética animal y favorecer el mantenimiento y la conservación del patrimonio genético que representan las razas autóctonas de Castilla y León mediante el desarrollo de sus programas de cría.

Podrán beneficiarse de estas ayudas las asociaciones de criadores reconocidas por la Comunidad para gestionar los programas de cría de razas autóctonas amenazadas. En la especie bovina, las ayudas se destinan a las asociaciones de las razas Alistana-Sanabresa, Sayaguesa, Serrana Negra y Mantequera Leonesa; en ovino, a la raza Ojalada; en caprino, a la Cabra de las Mesetas; y en equino, a las razas Hispano-Bretón, Losino y Zamorano-Leonés.

En total, esta línea permitirá apoyar a nueve asociaciones que agrupan a más de 1.000 explotaciones ganaderas y cerca de 35.200 animales selectos.

Conservación de los recursos genéticos

Las ayudas financiarán, por un lado, la creación y el mantenimiento de los libros genealógicos, instrumentos fundamentales para registrar la información de los animales, garantizar su trazabilidad genealógica y conservar las características propias de cada raza. Entre las actuaciones subvencionables se incluyen las pruebas genéticas para la caracterización racial, el mantenimiento de bases de datos y los gastos del personal técnico encargado de la gestión de estos registros.

Asimismo, la convocatoria apoyará el desarrollo de los programas de mejora oficialmente reconocidos para cada raza mediante la financiación de actuaciones como el mantenimiento de bancos de germoplasma, la realización de evaluaciones genéticas, los controles de rendimientos y el resto de las actividades previstas en los programas de cría oficialmente aprobados.

Las razas autóctonas constituyen un recurso estratégico por su capacidad de adaptación al medio, su rusticidad y su estrecha vinculación con los sistemas de producción extensivos, favoreciendo un mejor aprovechamiento de los recursos naturales. Además, proporcionan productos de elevada calidad diferenciada asociados al territorio y a los sistemas tradicionales de producción.

Su conservación contribuye al mantenimiento de la actividad ganadera extensiva, a la preservación de los ecosistemas y paisajes agrarios, a la sostenibilidad del medio rural y a la fijación de población en las zonas rurales.

Con esta convocatoria, el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, “reafirma su compromiso con la conservación de los recursos genéticos animales y con el apoyo a las asociaciones de criadores, cuya labor resulta esencial para la gestión de los libros genealógicos y la ejecución de los programas de cría de las razas autóctonas amenazadas de la Comunidad”.

Reposición de reses

Además, Agricultura convoca también otros 200.000 euros para la reposición de reses de bovino, ovino y caprino como consecuencia de su sacrificio en aplicación de programas sanitarios oficiales de enfermedades de los rumiantes para 2026. Se pretende, con ello, la compra de animales que tenga por objeto esta reposición de efectivos en aquellas explotaciones sujetas a programas de control y erradicación de enfermedades de los rumiantes.

Las ayudas podrán elevarse en 100.000 euros, sin necesidad de nueva convocatoria. El plazo de presentación de la solicitud se iniciará mañana y finalizará el 30 de agosto.