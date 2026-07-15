Economía saneada en la mayoría de los municipios

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El 71,7% de los ayuntamientos de Castilla y León presentó dentro del plazo legal las cuentas correspondientes al ejercicio 2024, siete puntos más que la media nacional, situada en el 64,6%. La comunidad se mantiene así entre las más cumplidoras del país en rendición de cuentas, pese a concentrar el 28% de los municipios de España y el 66% de las entidades locales menores. El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, dio a conocer ayer el informe de anual de las cuentas del sector público local Castilla y León de 2024 durante el pleno para su aprobación celebrado en El Burgo de Osma.

Por provincias, todas superan el 80% de rendición de cuentas de los ayuntamientos. Palencia encabeza la clasificación con el 93,8%, seguida de Burgos (90,2%), Valladolid (89,3%), Zamora (88,7%), Salamanca (87,8%), Segovia (87,5 por ciento), León (87,1 %), Soria (86,3%) y Ávila (80,6%). En el caso de las entidades locales menores, León está en el 72,8%.