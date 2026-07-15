Diario de León

Economía saneada en la mayoría de los municipios

Un momento del encuentro de ayer en El Burgo de Osma.

Un momento del encuentro de ayer en El Burgo de Osma.dl

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Redacción
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El 71,7% de los ayuntamientos de Castilla y León presentó dentro del plazo legal las cuentas correspondientes al ejercicio 2024, siete puntos más que la media nacional, situada en el 64,6%. La comunidad se mantiene así entre las más cumplidoras del país en rendición de cuentas, pese a concentrar el 28% de los municipios de España y el 66% de las entidades locales menores. El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, dio a conocer ayer el informe de anual de las cuentas del sector público local Castilla y León de 2024 durante el pleno para su aprobación celebrado en El Burgo de Osma.

Por provincias, todas superan el 80% de rendición de cuentas de los ayuntamientos. Palencia encabeza la clasificación con el 93,8%, seguida de Burgos (90,2%), Valladolid (89,3%), Zamora (88,7%), Salamanca (87,8%), Segovia (87,5 por ciento), León (87,1 %), Soria (86,3%) y Ávila (80,6%). En el caso de las entidades locales menores, León está en el 72,8%.

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