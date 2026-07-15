La Junta reafirma su apoyo al sector de la remolacha

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La Junta de Castilla y León reiteró ayer su respaldo al sector remolachero-azucarero y anunció que solicitará al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación un incremento de las ayudas asociadas a la remolacha en el próximo marco financiero de la Política Agraria Común (PAC), con el objetivo de mejorar la rentabilidad de un cultivo que considera estratégico para la comunidad. El anuncio se produjo durante la reunión mantenida por el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, con responsables de la cooperativa Acor, dentro de la ronda de contactos que el departamento autonómico mantiene con los principales agentes del sector agroalimentario. Pino defendió la importancia de la remolacha para Castilla y León, principal zona productora de España, y aseguró que mantener este cultivo en la comunidad equivale a garantizar su continuidad en el conjunto del país. El consejero trasladó además el compromiso del Ejecutivo autonómico con la mejora de la rentabilidad de las explotaciones y anunció que reclamará al Gobierno central el restablecimiento de una tarifa especial de riego para reducir los costes energéticos de los agricultores. Entre las cuestiones abordadas figuraron también la evolución de los precios internacionales del azúcar o la normativa sobre la semilla.