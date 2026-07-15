El proyecto de hidrógeno Villadangos Green logra el visto bueno ambiental

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La Junta de Castilla y León ha dictado una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable paraVilladangos Green, el proyecto para instalar una planta de hidrógeno verde, otra de metanol renovable y una red de conducciones que conectará La Robla con Villadangos del Páramo.

La resolución, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León, concluye que el proyecto es ambientalmente viable siempre que se cumpla un amplio catálogo de medidas preventivas, correctoras y de seguimiento destinadas a proteger la fauna, los recursos hídricos, el patrimonio cultural y los espacios naturales afectados.

Promovido por Villadangos Nueva Energía S.L., el proyecto forma parte de la estrategia para convertir el eje industrial León-La Robla en un polo de producción de combustibles sintéticos y energías renovables.

La actuación prevé levantar en la ampliación del polígono industrial de Villadangos una planta de hidrógeno verde con una capacidad de electrólisis de 200 megavatios (MW) y una producción estimada de 28.800 toneladas anuales de hidrógeno renovable.

Junto a ella se construirá una planta capaz de generar unas 140.000 toneladas anuales de metanol verde, combustible considerado clave para la descarbonización de sectores difíciles de electrificar, como parte del transporte marítimo o determinadas actividades industriales.

La instalación utilizará tanto el hidrógeno producido en Villadangos como hidrógeno y dióxido de carbono procedentes de otras plantas previstas en el polígono industrial El Crispín de La Robla, conectadas a través de un hidroducto y un ceoducto de aproximadamente 36,5 kilómetros que atravesarán los municipios de La Robla, Carrocera, Cimanes del Tejar, Cuadros, Rioseco de Tapia, San Andrés del Rabanedo, Valverde de la Virgen y Villadangos del Páramo.

Las plantas ocuparán cerca de 150.000 metros cuadrados de suelo industrial y requerirán un consumo anual superior a 1,65 millones de metros cúbicos de agua procedente de la red de abastecimiento de la ampliación del polígono de Villadangos.