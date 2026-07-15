Un incendio con cinco focos en la línea férrea entre Sahagún y Villada corta una de las vías

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Un incendio accidental originado este miércoles por la tarde con cinco focos activos a lo largo del trazado ferroviario entre Sahagún (León) y Villada (Palencia) ha obligado a parar uno de los trenes y a suspender posteriormente la circulación en una de las dos vías de la línea convencional entre las localidades de El Burgo Ranero y la propia Villada.

Según han explicado a EFE fuentes de Adif, se trata de un incendio "ajeno a la infraestructura" en las proximidades de la línea Venta de Baños-Gijón que obliga a cortar esa vía y mantiene la circulación, con limitación de velocidad, en la contigua.

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Energía han detallado a EFE que se han observado cinco focos a lo largo de la vía férrea que coinciden con el paso de un tren, por lo que, en previsión de que los mismos tuvieran relación con algún tipo de fallo mecánico de ese convoy, se ha tomado la decisión de pararlo.

Las mismas fuentes han asegurado que sobre el terreno trabajan medios suficientes para atender esos cinco focos registrados y han avanzado que, de momento, el fuego afecta principalmente a terrenos agrícolas con cereal.

El incendio, en sus distintos focos, ha movilizado una quincena de medios de la Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León.

El primero de los focos se inició en torno a las cinco y media de la tarde, muy próximo a la carretera de Logroño, en el polígono industrial de la localidad de Sahagún mientras que el segundo, en el municipio de Grajal de Campos, a unos seis kilómetros, se ha originado media hora más tarde, según detalla el portal de Inforcyl.

En el foco de Sahagún trabajan cinco medios, entre ellos dos agentes medioambientales, una autobomba, una brigada helitransportada y un helicóptero y en el fuego declarado en la localidad de Grajal de Campos trabajan dos medios, una brigada helitransportada y un helicóptero.

El portal señala un tercer foco, en Villada (Palencia) activo desde poco antes de las siete de la tarde y en su extinción trabajan seis medios, entre ellos dos agentes medioambientales, dos brigadas helitransportadas y un helicóptero.

Los otros dos focos activos, hasta el total de cinco registrados, han sido calificados de conatos, según las mismas fuentes.