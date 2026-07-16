El 'abrazo cariñoso' deja una veintena de robos en la provincia

Publicado por Rubén García León Creado: Actualizado:

Varios puntos de la provincia han registrado casos del conocido como método del ‘abrazo cariñoso’ en las últimas semanas. Por eso algunos ayuntamientos han comenzado a dar la voz de alerta entre los vecinos, especialmente a las personas de avanzada edad, ante el aumento de este tipo de robos cometidos por medio de esta técnica.

Los autores se acercan a las víctimas simulando un saludo afectuoso o un gesto de confianza. Durante el abrazo, aprovechan para sustraer collares, cadenas de oro y otros objetos de valor como pendientes o anillos. Este ‘modus operandi’ se ha detectado en varias localidades de la provincia de León, algunas de ellas situadas en la ribera del Órbigo.

La Guardia Civil ha confirmado que se trata de un método recurrente durante los meses de verano, cuando las personas mayores más salen a la calle y bajan la guardia ante posibles muestras de cercanía.

LA TÉCNICA

En algunos casos los delincuentes actúan en pareja o grupo, utilizando distracciones para facilitar el robo. Una vez cometido el hurto, se alejan rápidamente del lugar, dificultando su identificación inmediata. La Subdelegación del Gobierno y la Guardia Civil han intensificado los controles en la zona y piden máxima precaución a la ciudadanía. Los Ayuntamientos recomiendan evitar que las personas mayores caminen solas por zonas poco transitadas, no llevar joyas de gran valor a la vista, mantener la distancia ante cualquier acercamiento sospechoso y denunciar cualquier incidente lo antes posible llamando al 062 o acudiendo al puesto de la Guardia Civil más cercano.

Los ayuntamientos en los que se han registrado casos de este tipo están difundiendo estos avisos a través de redes sociales para prevenir nuevos casos. Desde el 1 de junio hasta el 13 han habido 22 denuncias en la provincia, en verano normalmente si intensifican este tipo de robos. Las investigaciones aún continúan abiertas con el objetivo de identificar y detener a los autores de estos hurtos.