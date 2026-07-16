La Virgen del Carmen recibe la tradicional ofrenda de ramos de roscas en Gordaliza del Pino

Publicado por Acacio Díaz León Creado: Actualizado:

Gordaliza del Pino celebra desde ayer sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen que se extenderán a lo largo del fin de semana, en concreto hasta el domingo 19. Hoy, en su día grande tras la celebración Eucarística en el momento de la misma, han compartido la celebración con la tradicional ofrenda de ramos de roscas a la patrona. Dos ramos que a lo largo de la verbena de la noche serán rifados entre el publico mediante la compra de rifas para la ocasión.

Al finalizar la Eucaristía, la patrona ha recorrido a hombros de las mujeres el cortejo procesional, que separan la parroquia de la Ermita del Carmen a las afueras del casco urbano, acompañada en todo el recorrido de la música tradicional, la cual ha sido interpretada por miembros de la escuela de dulzaina de la vecina localidad de Vallecillo. Al concluir la procesión, la patrona ha quedado depositada en el interior de su ermita, donde permanecerá hasta una nueva celebración.

La rifa de ramos de roscas

De acuerdo con la tradición, los ramos de roscas estarán a disposición de cuantos quieran colaborar para sufragar gastos ocasionados por el amplio programa festivo mediante una rifa de los mismos. Cabe recordar que la rifa se efectuará durante la verbena de la noche. En cuanto al extenso programa festivo, las tradicionales verbenas durarán hasta altas horas de la madrugada. Así pues, cobrarán protagonismo las actuaciones de las orquestas y de varios dj.

Como plato fuerte de las fiestas en la jornada de sábado 18 tendrá lugar el tradicional desfile de carrozas por las principales calles. Éste consiste en una cabalgata musical que contará con un variado colorido e ingenio que cada años supera al anterior. La música de las charangas también acompañará la jornada.

Al llegar la noche, el plato fuerte musical contará con la presencia del dj Kiko Rivera. A partir de ahí, el publico tratará de disfrutar del momento del conocido dj. Posteriormente, la música continuará hasta la madrugada a cargo de otros dj, así como juegos para los más pequeños, concursos, degustaciones y un recorrido por el recinto ferial. Así serán unas jornadas en busca de diversión en un encuentro entre vecinos y visitantes.