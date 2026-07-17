Murias de Paredes celebra un encuentro para potenciar el alma del medio rural

Publicado por Vanessa Araujo Redactora de Provincia Murias De Paredes Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Murias de Paredes, en su firme compromiso con la preservación del patrimonio histórico, cultural y natural, celebrará este domingo la XIX Muestra de Artesanía y Oficios Tradicionales, enmarcada en las XVII Jornadas Culturales «Memoria y Tradición».

Este emblemático encuentro, que se desarrolla en el paraje natural del Puerto de la Magdalena, se consolida un año más como un pilar fundamental para la cohesión social y la reivindicación de la identidad rural de toda la comarca de Omaña.

Para el consistorio, esta cita trasciende la simple celebración estival porque «se ha convertido en un referente del verano omañés; es un manifiesto de resistencia cultural frente a la despoblación y un profundo homenaje a la forma de vida, costumbres y saberes de nuestros antepasados», apuntan, a la vez que recuerdan que la esencia de la jornada es la revitalización del medio rural y la naturaleza, destacando la importancia de salvaguardar las raíces familiares y comunitarias para «saber hacia dónde nos proyectamos como sociedad».

La programación, que comenzará a las 12.00 horas, equilibra divulgación científica, folclore, devoción popular y entretenimiento familiar. Entre las actividades destaca la ponencia que ofrecerá el geógrafo Alipio García de Celis para comprender el paisaje del entorno, así como la exhibición, durante toda la jornada, del manejo tradicional de la lana, el cuero y la forja.

En el transcurso de la mañana también se oficiará una misa en la ermita y, a continuación, el grupo folclórico Tsaciana ofrecerá una muestra de su repertorio. Durante el festejo, los asistentes podrán degustar la caldereta de ternera y potro, que contará con servicios de pulpería, bar y food truck. Para cerrar el evento, a partir de las 18.00 horas, el humor y las acrobacias del comediante Kicirke garantizarán la diversión de grandes y pequeños.

El Ayuntamiento de Murias de Paredes agradece especialmente la colaboración de la Diputación de León, el Instituto Leonés de Cultura, la Reserva de la Biosfera Valles de Omaña y Luna, la Asociación Cultural Ecos de Omaña y la Comisión de Fiestas de Murias de Paredes por «hacer posible esta imprescindible cita con la memoria colectiva», concluye el consistorio.