Diario de León

La Feria del Ajo de Santa Marina del Rey en fotos

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Rubén García
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Rubén García
León

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Recopilación fotográfica de la Feria del Ajo de Santa Marina del Rey

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