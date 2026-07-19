Murias de Paredes reclama sentir el mundo rural «365 días al año»

Publicado por Vanessa Araujo Redactora de Provincia Murias De Paredes Creado: Actualizado:

El paraje natural del Puerto de la Magdalena acogió ayer la XIX Muestra de Artesanía y Oficios Tradicionales, enmarcada en las XVII Jornadas Culturales «Memoria y Tradición». Este evento se consolidó un año más como un pilar para la cohesión social y la reivindicación de la identidad rural de toda la comarca de Omaña, en línea con uno de los objetivos que se ha marcado el Ayuntamiento de Murias de Paredes: comprometerse con la preservación del patrimonio histórico, cultural y natural.

La programación equilibró divulgación científica, folclore, devoción popular y entretenimiento familiar. Entre las actividades destacó la ponencia que ofreció el geógrafo Alipio García de Celis para comprender el paisaje del entorno, la cual congregó a numeroso público. Además, se ofició una misa en la ermita del citado paraje y, a continuación, el grupo folclórico Tsaciana ofreció una muestra de su repertorio. Asimismo, durante toda la jornada se llevó a cabo una exhibición del manejo tradicional de la lana, el cuero y la forja.

La muestra contó con una gran diversidad de artesanos y comerciantes de la comarca y de zonas próximas, quienes ofrecían productos que iban desde la alimentación hasta la decoración.

Durante el festejo, los asistentes degustaron una caldereta de ternera y potro, y el recinto dispuso también de servicios de pulpería, bar y food truck. Para cerrar el evento, el humor y las acrobacias del comediante Kicirke garantizaron la diversión de grandes y pequeños.

Según explicó la alcaldesa de Murias de Paredes, Carmen Mallo, con esta feria «pedimos sentido común a las administraciones que nos rigen», porque considera que «esto es una forma de visibilizar lo que ocurre en el mundo rural, pero no solo un día». Mallo señala que le gusta que «la gente venga, nos vea, nos reconozca y que sienta que esto no es un día al año, sino que son 365 días». En este sentido, recordó que hay 374 habitantes repartidos en 15 pueblos: «Estamos desarrollando proyectos europeos de una envergadura impresionante» con el objetivo de «dar cobertura a las necesidades más básicas que tenemos».

Para finalizar, la regidora reclamó evitar los "discursos vacíos y banales, vayamos a trabajar por lo que hace falta» y, especialmente, «vayamos creando un pozo de solidaridad en el que hagamos entender que la gente que está aquí está haciendo un esfuerzo tremendo». Recordando a los ganaderos, a los artesanos y a los que tienen negocios rurales, sentenció que «todos necesitan de nuestro apoyo y que todos tengamos una misma voz».

El Ayuntamiento de Murias agradece a las entidades que han colaborado con la muestra por «hacer posible esta imprescindible cita con la memoria colectiva».