Muere un hombre tras caer a un canal de riego en Hospital de Órbigo
Los servicios de emergencia localizaron el cuerpo sin vida de la víctima en la localidad de San Pedro de Pegas tras desplegar un amplio dispositivo de búsqueda
Un hombre falleció en la tarde de este domingo tras caer a un canal de riego en Hospital de Órbigo, en León. Una llamada al 1-1-2 Castilla y León avisó de la caída de un hombre de mediana edad a un canal de agua y a quien no consiguen localizar en el agua a la altura del kilómetro 334 de la carretera N-120, en Puente de Órbigo, dentro del término municipal de Hospital de Órbigo (León).
El 1-1-2 da aviso de este incidente a los Bomberos de Astorga, a la Guardia Civil (COS) de León y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que envían un helicóptero sanitario y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Hospital de Órbigo.
Posteriormente, una nueva llamada al 1-1-2 informa de la localización de la persona, fallecida, aguas abajo del canal, en la localidad de San Pedro de Pegas.