Muere un hombre tras caer a un canal de riego en Hospital de Órbigo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un hombre falleció en la tarde de este domingo tras caer a un canal de riego en Hospital de Órbigo, en León. Una llamada al 1-1-2 Castilla y León avisó de la caída de un hombre de mediana edad a un canal de agua y a quien no consiguen localizar en el agua a la altura del kilómetro 334 de la carretera N-120, en Puente de Órbigo, dentro del término municipal de Hospital de Órbigo (León).

El 1-1-2 da aviso de este incidente a los Bomberos de Astorga, a la Guardia Civil (COS) de León y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que envían un helicóptero sanitario y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Hospital de Órbigo.

Posteriormente, una nueva llamada al 1-1-2 informa de la localización de la persona, fallecida, aguas abajo del canal, en la localidad de San Pedro de Pegas.