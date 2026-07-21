Bonella acogió una jornada de anillamiento científico del autillo europeo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La localidad de Bonella, situada en el municipio de Riello, albergó el pasado 20 de julio una jornada de anillamiento científico de autillos (Otus scops).

La iniciativa sirvió como marco para dar a conocer la presentación y los avances del proyecto «Migralight», además de realizar el anillamiento y la toma de muestras biológicas de estas aves nocturnas.

El encuentro estuvo organizado por la Asociación ADR Omaña y supuso una oportunidad para que los asistentes conocieran a su equipo técnico y descubrieran las distintas oportunidades de desarrollo que este nuevo proyecto aporta a la comarca. La actividad se desarrolló bajo el lema «Si quieres mirar a los ojos a un autillo y descubrir la magia de la noche, acércate y vive esta experiencia con nosotros».

El autillo europeo destaca por ser la rapaz nocturna más pequeña de la Península Ibérica. Con apenas 20 centímetros de longitud y un peso cercano a los 100 gramos, este pequeño búho migratorio se alimenta principalmente de grandes insectos (como polillas o grillos) y pequeños vertebrados.

Es conocido por su extraordinario plumaje críptico, que le permite camuflarse a la perfección con la corteza de los árboles durante el día, y por su característico canto aflautado y repetitivo durante las noches estivales.

La jornada contó con la colaboración de la Estación Biológica de Doñana (CSIC) y Vogelwarte.ch y dispuso de financiación de la Unión Europea.