La ULE analiza en Cistierna a la mujer en la postguerra

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

La segunda jornada del curso de verano de Cistierna se centró en el papel de la mujer en la posguerra. La profesora ayudante de historia de la ULE Beatriz García Prieto habló sobre «De la sección femenina a la huida nazi:el engranaje oculto de Clarita Stauffer en la España franquista». Stauffer representó uno de los nexos más influyentes y polifacéticos entre la España de Franco y la Alemania del Tercer Reich. Utilizó su privilegiada posición social y su bilingüismo para convertirse en una pieza clave del engranaje falangista y nacionalsocialista

Marta García Cabrera de la Universidad de Las Palmas trató el tema «Capital social, género e información: mujeres en el dispositivo alemán de inteligencia en la España de la Segunda Guerra Mundial». Destacó que las mujeres desempeñaron funciones esenciales en ámbitos como las comunicaciones, el cifrado, la gestión documental, la contra inteligencia, el enlace y la obtención de información.

Ángela Aguayo Seoane investigadora de la Red Española de Estudios Históricos de Inteligencia se centró «En el corazón del enemigo: las mujeres de la Quinta Columna en la guerra civil española». Señalóñ que cientos de mujeres anónimas, católicas, monárquicas, falangistas y/o tradicionalistas, movilizadas contra las reformas republicanas en las que veían un ataque a la religión y a su modo de vida, provenientes en su mayoría de clases acomodadas y estrechamente relacionadas por vínculos familiares y sociales con militares y civiles alzados en armas contra la República.