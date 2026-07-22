Gloria Pascual se lleva la olla ferroviaria de Cistierna

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

La asociación de ferroviarios San Fernando de Cistierna hizo entrega a Gloria Pascual Fernández, descendiente del pueblo de Quintana de la Peña, de una olla ferroviaria. La afortunada tenía la papeleta premiada y recibió en el museo del ferroviario de Cistierna la olla de manos de Manuel Suárez y Maxi García miembros de esta asociación.

Desde hace varias décadas, esta asociación ferroviaria lleva celebrando el concurso de ollas en la villa de Cistierna a finales del mes de mayo con la presencia de un centenar de cocineros y amantes de este utensilio que se usaba para preparar la comida caliente de los ferroviarios. La promoción de este plato la llevan haciendo Manolo y Maxi desde hace muchos años. Cocinan unas alubias en esas ollas que están promocionando por toda la provincia leonesa y otras provincias de la comunidad autónoma. La idea principal es que no se pierda la tradición ferroviaria de la olla y es por ello que en su día se acordó sortear una olla artesanal que recuerdan que está más preparada para adornar que para cocinar. «Esta olla que se sortea es una forma de que la gente no se olvide de aquello que forma parte de la historia de los pueblos por los que transita el ferrocarril. Aunque no está muy preparar para cocinar el sorteo ha hecho que mucha gente se anime a participar en los concursos de ollas que cada año celebramos en Cistierna y en otras comarcas», según recuerda Suárez.