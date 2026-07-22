La Junta amplía la alerta por riesgo de incendios forestales hasta el 24 de julio

Parte del operativo de la Junta durante un incendio forestal en León.corzo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Boletín Oficial de Castilla y León recoge hoy la resolución dictada por la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Energía, por la que se amplía la situación de alerta por riesgo meteorológico hasta la jornada del 24 de julio.

Esta decisión, que mantiene las restricciones en toda la Comunidad hasta el jueves 23 y en las provincias de Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid hasta el viernes 24, se ha adoptado atendiendo a las predicciones actualizadas, que indican una continuación del episodio meteorológico adverso iniciado el pasado día 19, con condiciones que incrementan el riesgo de inicio y propagación de incendios forestales.

Dichas previsiones esperan que las temperaturas máximas oscilen entre los 35 y 37 grados, que las humedades relativas no superen el 10 % y que las rachas de viento alcancen velocidades superiores a los 30 kilómetros por hora.

Esta es la cuarta resolución dictada esta campaña por la nueva Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales para activar la situación de alerta por riesgo meteorológico.

Los índices de peligro de incendios forestales elaborados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y por el operativo INFOCAL sitúan el riesgo en niveles muy altos o extremos durante estos días, al incrementarse tanto la probabilidad de ignición como la capacidad de propagación del fuego.

La declaración de esta situación de alerta se realiza de acuerdo con lo previsto en el Plan INFOCAL y conlleva la aplicación de las medidas preventivas extraordinarias contempladas en la Orden FYM/510/2013, de 25 de junio, por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León. Estas medidas son de aplicación en los montes y en la franja de 400 metros de ancho que los circunda como perímetro de protección.

Cabe recordar que durante el periodo de vigencia de la alerta quedan prohibidas las siguientes actividades:

Encender fuego en el monte y en todo tipo de espacios abiertos, así como en zonas recreativas y de acampada, incluso en las habilitadas para ello.

Utilizar barbacoas en espacios abiertos, incluidas las autorizadas.

Realizar cualquier uso del fuego amparado por autorizaciones previamente concedidas, que quedan suspendidas.

Introducir o utilizar material pirotécnico y lanzar cohetes o cualquier otro artefacto que contenga fuego.

Utilizar maquinaria en el monte y en la franja de 400 metros que lo circunda cuyo funcionamiento genere fuego, deflagraciones, chispas o descargas eléctricas, salvo en actuaciones de emergencia o de interés general debidamente comunicadas y autorizadas conforme a la normativa vigente.

Además de estas limitaciones, el operativo INFOCAL reforzará la vigilancia y mantendrá plenamente operativo el dispositivo de prevención y extinción para garantizar la máxima capacidad de respuesta ante cualquier conato.

La Junta hace un llamamiento a la responsabilidad de toda la ciudadanía para que extreme la prudencia en cualquier actividad desarrollada en el medio natural y en su entorno durante estos días de elevado riesgo. Asimismo, recuerda la importancia de avisar de inmediato al teléfono de emergencias 112 ante cualquier indicio de incendio forestal, ya que una rápida detección y comunicación resulta esencial para facilitar una intervención temprana y minimizar sus consecuencias.