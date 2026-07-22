La Diputación de León aprueba la convocatoria para Manifestaciones Populares de Interés Turístico Provincial durante 2026 y 2027

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La Diputación de León, a través del Área de Turismo que dirige el diputado Octavio González, aprobó las Bases Específicas de la Convocatoria Permanente para la declaración de Manifestaciones Populares de Interés Turístico Provincial durante los años 2026 y 2027. La iniciativa tiene como finalidad reconocer y difundir aquellas celebraciones que constituyen una muestra destacada del patrimonio cultural y tradicional de la provincia.

La convocatoria está dirigida a manifestaciones populares que se celebren en municipios de menos de 20.000 habitantes y que cuenten con una trayectoria mínima de 30 años, como romerías, fiestas, demostraciones populares u otros acontecimientos singulares de especial arraigo. Su objetivo es contribuir a la conservación, promoción y difusión de estas celebraciones, favoreciendo su proyección como atractivo turístico y cultural de la provincia.

Podrán presentar solicitudes los ayuntamientos, juntas vecinales, centros de iniciativas turísticas, asociaciones culturales y otros colectivos legalmente constituidos responsables de la organización de estos eventos. Las solicitudes podrán presentarse de forma permanente durante los ejercicios 2026 y 2027, acompañadas de la documentación acreditativa de los requisitos establecidos en las bases, disponibles en la sede electrónica de la institución.

La declaración de Interés Turístico Provincial permitirá reforzar la difusión de las manifestaciones reconocidas dentro de las acciones de promoción turística que desarrolla la Diputación de León. Este reconocimiento no conlleva la concesión de ayudas económicas, sino que supone un distintivo orientado a poner en valor el patrimonio cultural, las tradiciones y la identidad de los municipios de la provincia.