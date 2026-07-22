Catorce bodegas exhibirán en la Feria del Vino de la DO León la excelente calidad de la añada 2025

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Catorce bodegas adscritas al Consejo Regulador, lo que supone una importante participación, exhibirán durante tres días en la Feria del Vino de la Denominación de Origen León la calidad de sus blancos, rosados y tintos y el ‘excelente’ alcanzado para la calificación de la añada 2025. Esta cita imprescindible, que alcanza su vigésima cuarta edición, volverá a reunir a miles de visitantes en el Jardín de los Patos, en Valencia de Don Juan, entre los días 24 y 26 de julio. La DO León cuenta con la coorganización del Ayuntamiento de la localidad, sede del Consejo Regulador, para la que será, un año más, la convocatoria más multitudinaria de las actividades estivales que se ofertan en la capital comarcal.

En esta edición la feria contará con la presencia de catorce bodegas adscritas al Consejo Regulador, que presentarán sus vinos blancos de las variedades Albarín y Verdejo y rosados y tintos de Prieto Picudo de la añada 2025, que el pasado día 22 de mayo consiguió la calificación de ‘excelente’, así como elaboraciones especiales de cosechas anteriores. Los asistentes podrán disfrutar de las excep-cionales cualidades organolépticas de alrededor de ochenta vinos diferentes de las siguientes bodegas: Pardevalles, Cooperativa Comarcal, Melwa, Pobladura y Tampesta-Andrés Marcos, las cinco de Valdevimbre; Cooperativa Los Oteros y Margón, ambas de Pajares de los Oteros; Vitalis, de Villamañán; Gordonzello, de Gordoncillo; Vinícola Valmadrigal, de Castrotierra de Valmadrigal; Solotero, de Cubillas de los Oteros; Cien Cepas, de Corbillos de los Oteros; Pincerna, de Grajal de Campos, y

Melgarajo, la sociedad de viticultores que opera en Melgar de Abajo, en la provincia de Valladolid.

Esas catorce bodegas suponen una presencia muy representativa de la diversidad territorial de la Denominación de Origen León y de los distintos criterios y técnicas enológicas, así como de la calidad de los vinos elaborados a partir de las variedades de uva autóctonas Albarín, mayoritaria en el caso de los vinos blancos, y Prieto Picudo, esencial para los rosados y tintos, en este caso tanto jóvenes como con crianza. También podrán probarse algunos blancos de Verdejo. Una de las grandes novedades de esta edición de la feria será la presentación del primer vino, un rosado de la cosecha 2025, elaborado con uva de la variedad Negro Saurí, recuperada por la sociedad de viticultores Melgarajo.

Además, por tercer año consecutivo, los visitantes podrán disfrutar de nuevo de los muy comerciales y cada año más demandados vinos semidulces de baja graduación alcohólica, ya certificados también por el Consejo Regulador tras la aprobación de la modificación de su pliego de condiciones.

El programa se abrirá el viernes 24, a las 11.30 horas, con la final del concurso para elegir los mejores vinos representados y cuyos resultados se darán a conocer a última hora de la tarde del domingo. La feria incluye en su habitual propuesta de animación musical al popular discoshow Nostra Notte, que volverá a ambientar la noche del viernes, y para la noche del sábado, en este caso dentro de la programación Noches del Castillo, el concierto del grupo Los Sultanes, reconocida banda de versiones de pop y rock español e internacional. La ambientación musical se prolongará hasta el domingo.

También habrá actividad matinal de entretenimiento para niños —el popular Coyanza Chef Júnior—, una exhibición de arte grafitero sobre barricas y, durante los tres días, beauty bar e incluso posibilidad de personalización de las copas. Además del carácter familiar, la feria tiene también vocación solidaria por la presencia, habitual en las actividades promocionales y divulgativas de la Denominación de Origen León, de la asociación de familiares y enfermos de alzhéimer de Valencia de Don Juan. Alcordanza recaudará fondos para contribuir a la financiación de su ingente labor social mediante donativos en un stand en el que ofrecerán agua, golosinas y alimentos básicos.

La actividad ferial se iniciará a las 12.00 horas del día 24, y a las 13.00 se celebrará la inauguración oficial con presencia de autoridades autonómicas, provinciales y locales. Los stands de las bodegas y para la venta de copas y fichas permanecerán abiertos cada día de 12.00 a 15.00 y de 20.00 a 23.00 horas. La feria de Valencia de Don Juan, localidad que acoge la sede de la DO León por ser el centro geográfico de la zona de producción, es la iniciativa promocional de referencia para sus vinos, ya que reúne a viticultores, bodegueros, enólogos y miles de consumidores finales que convierten esta fiesta en la actividad con mayor poder de convocatoria del programa estival de ocio de la villa coyantina.