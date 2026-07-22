Territorios Resistentes vuelve a analizar el medio rural en Sahagún

Publicado por Acacio Díaz Sahagún Creado: Actualizado:

Sahagún se convierte de nuevo en el epicentro de la reflexión sobre el medio rural con la celebración de la VI edición del Foro Sahagún — «Territorios Resistentes». El encuentro se desarrollará los días 23 y 24 de julio, a partir de las 19.00 horas. El acto inaugural, en San Tirso, contará con las intervención del delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, la concejala de Educación de Sahagún, Margarita Díez, Eva Testa San Juan y María José González Lobato, decana y presidenta de la Delegación de León del COAL), Zoilo Perrino Díez, director de Cluny Ibérica y los directores del foro, Fernando Moral y Eduardo Prieto.

Posteriormente, a partir de las 19.15 horas, se ofrecerán ponencias que confrontarán la realidad española con visiones del continente americano, situando como ejes centrales la comunidad, la productividad y la sostenibilidad patrimonial. Intervendrán Adrián Capelo, de la Fundación RIA, Santiago de Compostela, Manuel Bouzas, arquitecto en Cornell University, EE UU y Camilo Restrepo, de Agenda Arquitectura, Colombia. El día concluirá con una mesa redonda moderada por la agente de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Sahagún, Esther Benito, junto a los ponentes y María José González Lobato.

La jornada del viernes 24 de julio se trasladará al Auditorio Carmelo Gómez. La tarde comenzará con la proyección del largometraje El Molino, dirigido por Alfonso Cortés-Cavanillas. La obra servirá como punto de partida para analizar los retos y oportunidades de reinterpretar el territorio desde el arte y la iniciativa personal.

Para finalizar, se celebrará un coloquio moderado por la técnica en el sureste leonés del Proyecto Arraigo), Marina Villafañe, que contará con la participación del cineasta Alfonso Cortés-Cavanillas y de Vanessa Urizarna, representante del proyecto 'Raíces del Cerrato'.