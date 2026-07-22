Más de una veintena de medios aéreos y terrestres trabaja en un incendio accidental en Castropodame

Publicado por EP Creado: Actualizado:

Más de una veintena de medios aéreos y terrestres trabaja para sofocar un incendio forestal declarado este miércoles, 22 de julio, en la localidad leonesa de Villaverde de los Cestos, en el municipio de Castropodame.

El incendio se ha originado de forma accidental sobre las 17.47 horas, en el lugar se encuentran hasta 21 medios aéreos y terrestres y la superficie afectada aún está en perimetración, según datos de la plataforma de incendios de la Junta, Inforcyl, recogidos por Europa Press.

En concreto, trabajan en el lugar para frenar el avance de las llamas un técnico, cinco agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, dos autobombas, dos bulldozer, cuatro brigadas ELIF/BRIF, cuatro aeronaves y bomberos.