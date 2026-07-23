La fiebre de Bad Bunny llega a Lugán: recrean su emblemática "Casita" para las fiestas patronales
El municipio leonés sorprende con una réplica exacta del icónico espacio del artista puertorriqueño, convirtiéndose en el gran atractivo festivo de este verano
El pueblo de Lugán, en la provincia de León, ha logrado captar la atención de los seguidores de la música urbana gracias a una original iniciativa para sus fiestas patronales. La comisión de festejos y los vecinos del municipio han un esfuerzos para recrear la famosa casita de Bad Bunny, bautizada localmente y con gran cariño como "La Casita Janita".
Este proyecto, que se ha mantenido en secreto hasta el último momento, abrió sus puertas para recibir a los vecinos y visitantes durante las jornadas festivas celebradas los días 23, 24, 25 y 26 de julio. La réplica rinde homenaje al universo visual del conocido artista internacional y promete ser uno de los puntos más fotografiados y visitados de estas celebraciones estivales.
Desde la organización han querido expresar su agradecimiento público a todas las personas que han colaborado en la iniciativa. El esfuerzo vecinal y la ilusión compartida han sido los pilares fundamentales para levantar este espacio temático, demostrando que la creatividad y el entusiasmo local no tienen límites en las festividades de la provincia leonesa.