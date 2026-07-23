La fiebre de Bad Bunny llega a Lugán: recrean su emblemática "Casita" para las fiestas patronales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El pueblo de Lugán, en la provincia de León, ha logrado captar la atención de los seguidores de la música urbana gracias a una original iniciativa para sus fiestas patronales. La comisión de festejos y los vecinos del municipio han un esfuerzos para recrear la famosa casita de Bad Bunny, bautizada localmente y con gran cariño como "La Casita Janita".

Este proyecto, que se ha mantenido en secreto hasta el último momento, abrió sus puertas para recibir a los vecinos y visitantes durante las jornadas festivas celebradas los días 23, 24, 25 y 26 de julio. La réplica rinde homenaje al universo visual del conocido artista internacional y promete ser uno de los puntos más fotografiados y visitados de estas celebraciones estivales.

Desde la organización han querido expresar su agradecimiento público a todas las personas que han colaborado en la iniciativa. El esfuerzo vecinal y la ilusión compartida han sido los pilares fundamentales para levantar este espacio temático, demostrando que la creatividad y el entusiasmo local no tienen límites en las festividades de la provincia leonesa.