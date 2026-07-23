Diario de León

La crisis internacional impulsa una fuerte subida del precio de los cereales en León

Asaja recibe con optimismo el repunte pero advierte de la volatilidad de los mercados

El trigo es uno de los cereales que más incremento ha experimentado.

El trigo es uno de los cereales que más incremento ha experimentado.ángelopez

María Carnero
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María CarneroRedactora de Provincia
León

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La última sesión de la Lonja Agropecuaria de León ha confirmado una importante subida en las cotizaciones de los cereales, en un contexto marcado por la creciente inestabilidad geopolítica internacional y las dificultades para la exportación de grano desde algunas de las principales potencias productoras del mundo. Trigo, cebada, triticale, avena y maíz han registrado incrementos significativos en sus precios, una tendencia que también se está observando en los principales mercados europeos e internacionales.

Según los datos aprobados por la mesa de cereales de la lonja leonesa, el trigo de pienso pasa de 204 a 215 euros por tonelada, lo que supone una subida de 11 euros. La cebada aumenta de 199 a 208 euros por tonelada, mientras que el triticale pasa de 194 a 205 euros. La avena también experimenta una fuerte revalorización al pasar de 171 a 182 euros por tonelada. Por su parte, el maíz sube de 224 a 230 euros, mientras que el centeno vuelve a cotizar y lo hace a 190 euros por tonelada.

Detrás de este repunte se encuentran las tensiones internacionales que afectan directamente al comercio mundial de cereales. Desde la lonja se señala que el actual escenario de incertidumbre geopolítica está alterando los flujos comerciales y provocando movimientos alcistas en los mercados.

A la situación generada hace semanas por los problemas de navegación en el Estrecho de Ormuz se suman ahora las consecuencias del recrudecimiento del conflicto entre Rusia y Ucrania. En los últimos días, los ataques con drones ucranianos a embarcaciones rusas en los mares Negro y Azov han dificultado las exportaciones de cereal ruso. Como respuesta, Rusia ha intensificado los bombardeos sobre infraestructuras y movimientos marítimos relacionados con el puerto ucraniano de Odesa, principal punto de salida de los cereales de Ucrania.

Esta situación ha llevado incluso a que algunas empresas exportadoras hayan paralizado operaciones y a que las aseguradoras hayan incrementado notablemente las primas de riesgo para los buques que operan en la zona, mientras otras han dejado de ofrecer cobertura.

A ello se añade el cierre del estrecho de Bad el-Mandeb por parte de los hutíes de Yemen, una ruta estratégica que conecta Asia con el Mar Rojo y el Canal de Suez y por la que transita entre el 12 y el 15 por ciento del comercio mundial. La suma de estos factores ha incrementado la incertidumbre en los mercados y ha impulsado las cotizaciones de las materias primas agrícolas.

En el sector lácteo, la sesión de la lonja dejó una variación mucho más moderada, con una subida de un céntimo por litro en el precio de la leche de vaca para el trimestre comprendido entre julio y septiembre.

La organización agraria Asaja Castilla y León ha valorado favorablemente la tendencia alcista registrada por los cereales y las oleaginosas, aunque advierte de que los mercados continúan siendo muy volátiles y que nadie puede prever con exactitud ni el alcance de las subidas ni cuándo se producirá una nueva corrección.

La organización considera que el aumento de las cotizaciones llega en un momento especialmente oportuno para los agricultores, ya que gran parte de la cosecha recién recolectada está aún en manos de los productores y no ha sido comercializada.

Una campaña marcada por el incremento de costes y la reducción de las cosechas

A pesar de este incremento en la cotiziación de los cereales, Asaja recuerda que los precios actuales siguen lejos de compensar plenamente los costes de producción, especialmente en una campaña marcada por una importante reducción de las cosechas. Según los datos de la Consejería de Agricultura, Castilla y León recogerá este año alrededor de 4,9 millones de toneladas de cereal de invierno, un 42 por ciento menos que en la campaña anterior y un 20 por ciento por debajo de la media de los últimos cinco años.Por ello, la organización recomienda a los agricultores actuar con prudencia y analizar cuidadosamente la evolución del mercado antes de tomar decisiones de venta. Al mismo tiempo, defiende la necesidad de lograr precios rentables y estables para los productores sin que se produzcan tensiones de abastecimiento que puedan perjudicar a la ganadería, como ocurrió en los primeros momentos de la guerra entre Rusia y Ucrania.El girasol y el maíz también apuntan al alzaAsaja destaca además que el girasol está siguiendo una evolución similar a la de los cereales. Aunque las previsiones de cosecha no son especialmente buenas debido a la sequía y a las sucesivas olas de calor, el incremento de los precios puede suponer un alivio económico para muchos agricultores. El cultivo ha experimentado un fuerte crecimiento esta campaña, con una superficie sembrada que ha pasado de 297.000 hectáreas en 2025 a más de 416.000 hectáreas en 2026, cerca de un 40 por ciento más.Por su parte, el maíz se ha convertido en uno de los granos que más se ha revalorizado en las últimas semanas. En el mercado de futuros de París llegó a cotizar en torno a los 260 euros por tonelada, aunque la recolección todavía no comenzará hasta dentro de más de dos meses. La evolución de este cultivo estará condicionada por las altas temperaturas que están afectando especialmente a Francia, principal productor europeo, donde gran parte del maíz se cultiva en secano y está sufriendo los efectos de las sucesivas olas de calor.
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