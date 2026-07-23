La crisis internacional impulsa una fuerte subida del precio de los cereales en León

La última sesión de la Lonja Agropecuaria de León ha confirmado una importante subida en las cotizaciones de los cereales, en un contexto marcado por la creciente inestabilidad geopolítica internacional y las dificultades para la exportación de grano desde algunas de las principales potencias productoras del mundo. Trigo, cebada, triticale, avena y maíz han registrado incrementos significativos en sus precios, una tendencia que también se está observando en los principales mercados europeos e internacionales.

Según los datos aprobados por la mesa de cereales de la lonja leonesa, el trigo de pienso pasa de 204 a 215 euros por tonelada, lo que supone una subida de 11 euros. La cebada aumenta de 199 a 208 euros por tonelada, mientras que el triticale pasa de 194 a 205 euros. La avena también experimenta una fuerte revalorización al pasar de 171 a 182 euros por tonelada. Por su parte, el maíz sube de 224 a 230 euros, mientras que el centeno vuelve a cotizar y lo hace a 190 euros por tonelada.

Detrás de este repunte se encuentran las tensiones internacionales que afectan directamente al comercio mundial de cereales. Desde la lonja se señala que el actual escenario de incertidumbre geopolítica está alterando los flujos comerciales y provocando movimientos alcistas en los mercados.

A la situación generada hace semanas por los problemas de navegación en el Estrecho de Ormuz se suman ahora las consecuencias del recrudecimiento del conflicto entre Rusia y Ucrania. En los últimos días, los ataques con drones ucranianos a embarcaciones rusas en los mares Negro y Azov han dificultado las exportaciones de cereal ruso. Como respuesta, Rusia ha intensificado los bombardeos sobre infraestructuras y movimientos marítimos relacionados con el puerto ucraniano de Odesa, principal punto de salida de los cereales de Ucrania.

Esta situación ha llevado incluso a que algunas empresas exportadoras hayan paralizado operaciones y a que las aseguradoras hayan incrementado notablemente las primas de riesgo para los buques que operan en la zona, mientras otras han dejado de ofrecer cobertura.

A ello se añade el cierre del estrecho de Bad el-Mandeb por parte de los hutíes de Yemen, una ruta estratégica que conecta Asia con el Mar Rojo y el Canal de Suez y por la que transita entre el 12 y el 15 por ciento del comercio mundial. La suma de estos factores ha incrementado la incertidumbre en los mercados y ha impulsado las cotizaciones de las materias primas agrícolas.

En el sector lácteo, la sesión de la lonja dejó una variación mucho más moderada, con una subida de un céntimo por litro en el precio de la leche de vaca para el trimestre comprendido entre julio y septiembre.

La organización agraria Asaja Castilla y León ha valorado favorablemente la tendencia alcista registrada por los cereales y las oleaginosas, aunque advierte de que los mercados continúan siendo muy volátiles y que nadie puede prever con exactitud ni el alcance de las subidas ni cuándo se producirá una nueva corrección.

La organización considera que el aumento de las cotizaciones llega en un momento especialmente oportuno para los agricultores, ya que gran parte de la cosecha recién recolectada está aún en manos de los productores y no ha sido comercializada.