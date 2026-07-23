Murias de Paredes homenajea a la tejedora Dolores Fernández Geijo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Casona de Murias de Paredes acogió este miércoles la presentación del homenaje dedicado a Dolores Fernández Geijo, "una de las emblemáticas tejedoras maragatas cuya labor artesanal y humana dejó una huella imborrable en la comarca", según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado, que explica que el acto «sirvió para rescatar del olvido a estas mujeres, responsables de confeccionar las tradicionales mantas blancas de pura lana con las que se han abrigado los habitantes de Omaña durante generaciones». La apertura del evento corrió a cargo de la alcaldesa de Murias de Paredes, Mari Carmen Mallo, quien en su introducción resaltó la importancia de estos actos «para hacer justicia histórica con el medio rural». Mallo enfatizó «la necesidad de proteger y ensalzar el patrimonio inmaterial de la comarca, personificado en mujeres valientes que sostuvieron la economía y la cultura de los pueblos».

Durante el encuentro se otorgó un protagonismo especial al papel de Dolores Fernández Geijo como transmisora fundamental de la tradición oral. «Más allá de su maestría hilando mantas únicas —que incluían una raya de color y el nombre bordado de quien las encargaba—, se destacó su capacidad para custodiar, preservar y heredar a las siguientes generaciones los saberes, relatos e identidad cultural de su tiempo», incide el consistorio. El homenaje se enmarca dentro de la labor de investigación que desarrolla Mercedes González Rojo. Desde 2018, la autora coordina acercamientos bio-bibliográficos mediante libros-homenaje, asumiendo la carga investigadora para situar a las mujeres leonesas en el lugar histórico que merecen. Con este reconocimiento, Fernández Geijo se suma a una lista de pioneras ya rescatadas por González Rojo, entre las que destacan figuras de la provincia como Manuela López García o Faustina Álvarez.