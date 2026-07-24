Riego de la Vega acogerá desde este sábado el XIII Festival Internacional 'Luna de Cortos' con 69 proyecciones

Publicado por EP Creado: Actualizado:

Riego de la Vega (León) acogerá entre este sábado y el lunes, 1 de agosto, el XIII Festival Internacional de Cine 'Luna de Cortos', en el que se proyectarán 69 films, entre ellos 16 trabajos de niños que han participado en Escuela de Cine Imagina León.

Al certamen de cortometrajes han concurrido más de 700 obras entre las diferentes categorías a concurso: Ficción, Rural y Cine y Mujer, País Invitado y Castilla y León Short Films, además de las secciones paralelas.

El ciclo de Cineastas Comprometidos es una apuesta por los valores sociales que ocupará un espacio especial en el evento con la idea de proyectar películas con distintas temáticas y problemáticas de la sociedad, con especial presencia las relativas a valores y derechos humanos. La organización del Festival ha decidido dedicar a este aspecto el Premio Manuela Cabero.

En esta nueva edición Luna de Cortos se abre el telón al cine llegado de Grecia, al ser este el país invitado en esta ocasión, aunque también contará con propuestas cinematográficas de Marruecos tras el acuerdo de hermanamiento firmado el pasado año entre el certamen leonés y el festival de Ben Guerir.

Además, con la intención de dar visibilidad y poner en valor el séptimo arte en su formato cortometraje entre los más jóvenes, se dedicará la jornada del próximo día 25 a exhibir los trabajos realizados a lo largo de este año por los niños de la Escuela Imagina León.

En el transcurso de la jornada también habrá un taller de cine en horario de mañana en las escuelas antiguas de Veguellina de Órbigo en el que los participantes se introducirán en la industria y rodarán un cortometraje. Esta actividad, de carácter gratuito, está abierta a todas las edades y el plazo de inscripción ya está abierto (a través del correo info@imaginaleon.com). El trabajo realizado en el taller será proyectado también en la jornada del Festival dedicada a Imagina León.

En cuanto al resto de actividades paralelas, habrá una muestra de proyectores de la colección privada de Miguel Pérez 'Trébol' en la Casa de Cultura de Riego de la Vega, que recibe en la presente edición el Premio Honorífico del Festival.

Asimismo, habrá una exposición de fotografías del rodaje de los alumnos de los colegios leoneses que han participado con la escuela Imagina León y otra muestra y montaje del proyecto realizado para el Festival por estudiantes de la asignatura de Arquitectura Efímera del Grado de Fundamentos de la Arquitectura de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Fuera de concurso se proyectará 'Lo mismo', una profunda reflexión basada en 'Los desastres de la guerra' de Francisco de Goya sobre la repetición histórica de los errores que conducen a las guerras y sobre la sorpresa, cíclica, por no haber visto las señales.

El Festival ha sido presentado este martes en la Diputación de León, en un acto en el que ha participado el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez, que se ha referido al evento como una de las citas cinematográficas más "arraigadas, mágicas y singulares" de la provincia que volverá a llenar de luz y de historias las noches de finales del mes de julio en Riego de la Vega.

Emilio Martínez ha destacado que el Festival nació con la intención de que el cine, la vanguardia y la cultura "con mayúsculas" no deben ser patrimonio exclusivo de las grandes urbes, una vocación que se ha "cumplido con creces" tras la celebración de doce ediciones. "Ha devuelto a nuestros bulliciosos pueblos esa cultura del entretenimiento cinematográfico que siempre formó parte de su historia y de la memoria de sus habitantes", ha recalcado.

Al mismo tiempo, ha expresado la importancia de que el Festival proyecta el medio rural hacia el futuro y demuestra que los pueblos "están vivos, tienen voz propia y son el escenario idóneo para acoger el talento internacional".

Por otra parte, ha reiterado el apoyo de la Diputación de León al evento, por constituir una apuesta "estratégica" por la democratización cultural y de la provincia. "Hablamos de un festival que es rural en su raíz, pero plenamente internacional en su alcance", ha sostenido.

Por su parte, el director del Festival Luna de Cortos, Balbino Ferrero, ha desgranado el programa y ha concretado que la gala de clausura será el día 1 de agosto a las 20.00 horas, mientras que el cineasta y periodista Pascual Marín ha expresado los beneficios que ha aportado a los menores las clases de cine que ha impartido, entre ellos la mejora de la autoestima y de las habilidades comunicativas, entre otros.