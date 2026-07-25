Un hombre de unos 70 años resulta herido en un brazo tras sufrir una salida de vía en Gordoncillo

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Un varón de aproximadamente 70 años ha resultado herido este sábado tras sufrir un accidente de tráfico en el término municipal de Gordoncillo (León). El siniestro se ha producido concretamente en el kilómetro 1 de la carretera LE-8603, cuando el turismo en el que circulaba se ha salido de la vía por causas que todavía se investigan.

El servicio de emergencias 1-1-2 Castilla y León ha recibido el aviso de la incidencia a las 11:14 horas, momento en el que los alertantes han solicitado asistencia sanitaria urgente para el conductor, quien presentaba lesiones en un brazo a consecuencia del impacto.

Tras recibir el aviso, la sala de operaciones del 1-1-2 ha activado de forma inmediata los protocolos de emergencia, dando aviso a la Guardia Civil de Tráfico para regular la circulación y asegurar la zona, así como a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado los recursos médicos necesarios para atender al herido en el lugar de los hechos.