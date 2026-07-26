Herida una mujer de unos 40 años tras la salida de vía de su motocicleta en Boñar

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Una mujer de aproximadamente 40 años ha resultado herida este domingo en un accidente de tráfico registrado en el término municipal de Boñar. El siniestro se ha producido como consecuencia de la salida de vía de una motocicleta que circulaba por la carretera autonómica CL-624.

El servicio de emergencias 1-1-2 Castilla y León ha recibido el aviso del suceso a las 19:43 horas, momento en el que varias llamadas alertaban de la caída y señalaban que la motorista se encontraba consciente, aunque presentaba una lesión de consideración en una pierna.

Tras la llamada de alerta, el centro de emergencias ha activado de inmediato los protocolos pertinentes, dando aviso a la Guardia Civil de Tráfico para regular la circulación y esclarecer las causas del siniestro, así como a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado los recursos necesarios para atender a la herida en el lugar de los hechos.