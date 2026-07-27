Declarado un incendio forestal en Marialba de la Ribera, en Villaturiel

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

A las 16:11 horas de esta tarde se ha registrado la activación de un nuevo incendio forestal en la provincia de León, concretamente en la localidad de Marialba de la Rivera.

Las primeras estimaciones sobre el terreno indican que las llamas están afectando a una superficie compuesta por matorral, pasto y arbolada. Ante las características del suceso, los indicios iniciales señalan que el fuego podría haber sido provocado de manera intencionada.

Para hacer frente a la situación y evitar su propagación, en las labores de extinción se encuentran trabajando sobre el terreno un agente medioambiental y un camión autobomba. Asimismo, hasta el lugar de los hechos se ha personado una patrulla de la Guardia Civil con el objetivo de asegurar el perímetro y colaborar en el control de las llamas.