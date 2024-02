Nieto pide respeto ante las críticas por asumir el certamen de torrijas

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El alcalde de Astorga, José Luis Nieto, arremetió ayer contra el presidente de la Academia Leonesa de Gastronomía, José Cañedo, por sus críticas ante la decisión del Ayuntamiento maragato de asumir este año la organización del Concurso Nacional de Torrijas, junto a la Cámara de Comercio y el GAL Montañas del Teleno, entidades «que han puesto las bases de colaboración para trabajar conjuntamente por el desarrollo de nuestra tierra y de los productos que de ella se obtienen».

Nieto asevera en una carta abierta que en esta nueva etapa de gobierno en Astorga, las «épocas de gastos suntuosos, sin el más mínimo control respecto a la repercusión para la ciudad no van a repetirse» y que «cualquier inversión ha de estar justificada desde el punto de vista económico y de promoción de la ciudad».

«Puedo comprender que estas entidades públicas no tengan el caché de la Asociación Leonesa de Gastronomía, pudiera ser que estas entidades solo lleguen a poder organizar ferias de pueblo, en lugar de certámenes nacionales; también pudiera ser que hasta puedan organizar eventos a los que acudan más de 200 participantes», añade el regidor, que considera también comprensible «que el presidente de la asociación se muestre contrariado porque el Ayuntamiento no considere oportuno destinar 12.500 euros de los astorganos a su certamen nacional de torrijas. Comprenderá el Sr. Cañedo que es competencia del Sr. alcalde decidir el destino de los fondos de sus vecinos».

Nieto pide en la misiva «un poco de respeto, mesura y educación», porque «el hecho de que estén ante un gobierno municipal de una ciudad pequeña no les da derecho a faltar al respeto a sus ciudadanos, que no se haya optado por aportar para su certamen 12.500 euros no les da derecho a insultar y faltar al respeto». Antes de venir a Astorga, continúa, «su certamen se hizo en el Parador Nacional San Marcos de León y no encontramos calificativos impropios ni insultos al alcalde de León».

El alcalde, que señala que «Astorga les acogió con total franqueza» con la colaboración de la Diócesis, empresarios y colectivos, pero recuerda que los astorganos «saben trabajar, tiene ideas y llevarlas adelante» y tienen «el derecho y el deber de gestionar sus recursos, sin tutelas, sin padrinos y si en lugar de ser un certamen es una feria será la nuestra, aunque sea de pueblo».

«Sin padrinos» El regidor reivindica el derecho de Astorga a gestionar sus recursos «sin tutelas ni padrinos»