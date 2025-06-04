Astorga mira al futuro desde la economía circular

El alcalde y el director territorial, en uno de los bancos frente a una sucursal del Santander.dl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El director territorial de Banco Santander en Castilla y León, Javier Martín Clavo y el alcalde de Astorga, José Luis Nieto, han presentado este miércoles el nuevo mobiliario urbano que estrena el municipio tras la donación realizada por la entidad financiera y el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento; concretamente, cinco bancos fabricados con tarjetas bancarias recicladas, en el marco de un proyecto con el que Banco Santander promueve la economía circular, el reciclaje y el uso de materiales sostenibles.

El director territorial del Santander y el máximo edil de Astorga han visitado alguna de las dotaciones instaladas, como la de la plaza Obispo Alcolea de la localidad.

Los bancos restantes se ubicarán en la entrada de Astorga, en pleno Camino de Santiago, por donde cada año pasan más de 100.000 peregrinos.

Martín Clavo ha explicado que «esta donación forma parte del compromiso y la colaboración que el Santander mantiene con Castilla y León, sus zonas rurales y sus ciudadanos y también con nuestro propósito de ser respetuosos con el medio ambiente y continuar reduciendo nuestra propia huella en el medio ambiente». También ha agradecido la colaboración de todos los clientes que, reciclando sus tarjetas, hacen posible este proyecto de economía circular, muestra de una sociedad cada vez más comprometida con el planeta.

Por su parte, José Luis Nieto, ha agradecido a Banco Santander haberse «fijado en Astorga, una pequeña ciudad del noroeste de España para colocar estos cinco bancos. Creo que es importante que una pequeña ciudad del mundo rural se haya tenido en cuenta por una multinacional como el Santander».

El alcalde ha añadido que reciben «encantados esta donación y esperamos que sirva para concienciar a la población y a los miles y miles de peregrinos que pasan por nuestra ciudad de lo importante que es la sostenibilidad ambiental».