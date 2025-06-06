Una moneda de Tito hallada en Astorga conmemorará Astures y Romanos este año

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación de Astures y Romanos ha presentado oficialmente las monedas conmemorativas que circularán durante las fiestas del año 2025. Cada unidad tiene un valor de 3 euros y ya se pueden adquirir en dos puntos de la ciudad: el Bar Santocildes y el kiosco de Marcelino.

Este año, las monedas no solo cumplen una función práctica en los intercambios durante los días festivos, sino que también rinden homenaje a la historia y al simbolismo que caracterizan a la celebración. En el lado astur, la pieza conmemora los 20 años de liderazgo del caudillo Sebius, una figura central en la ambientación del poblado astur y uno de los personajes más representativos del espíritu de resistencia y comunidad.

Por su parte, el denario romano ha sido diseñado tomando como referencia el as dedicado a Druso, una moneda que fue acuñada bajo el gobierno del emperador Tito y que fue hallada en un yacimiento arqueológico de Astorga. Además, este año el César ha querido dejar también su huella con la creación de una medallón conmemorando con el su décimo aniversario como líder del campamento romano.