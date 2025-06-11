La Guardia Civil detiene a tres estafadores que robaron 150.000 euros a un hombre de 85 años en Astorga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha culminado la “Operación Scamote” con la investigación de tres personas acusadas de un delito de estafa continuada contra un hombre de 85 años en Astorga, León. La intervención, que comenzó en abril tras la alerta de una empleada bancaria, ha destapado un fraude que causó a la víctima un perjuicio económico superior a los 150.000 euros.

Todo comenzó cuando la trabajadora de una sucursal bancaria en Astorga informó a la Guardia Civil de un caso sospechoso: un cliente habitual, de edad avanzada, acudió a la entidad para retirar 10.000 euros en efectivo. Según explicó, una persona se había presentado en su domicilio exigiendo esa cantidad bajo la amenaza de una supuesta sanción de la Agencia Tributaria si no saldaba una deuda. Alertados por la posible estafa, los agentes iniciaron una investigación para identificar al responsable, que finalmente no acudió a recoger el dinero. La víctima presentó una denuncia formal, dando origen a la “Operación Scamote”.

Las pesquisas, lideradas por el Área de Delincuencia Patrimonial-Económica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de León, revelaron que los tres investigados, vinculados a empresas de venta por catálogo, empleaban un método sistemático para engañar a la víctima.

Los estafadores visitaban su domicilio ofreciendo productos de catálogos y, mediante engaños y amenazas, como sanciones ficticias o supuestos costes legales, le presionaban para que entregara grandes sumas de dinero en efectivo. Este esquema permitió a los autores obtener más de 150.000 euros, aprovechándose de la vulnerabilidad del anciano.

Los tres investigados han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Astorga, que determinará las medidas a tomar. La Guardia Civil ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana, en este caso de la empleada bancaria, para proteger a colectivos vulnerables como las personas mayores. Asimismo, las autoridades insisten en la necesidad de realizar pagos de alto importe a través de entidades financieras y evitar transacciones en efectivo, especialmente en compras significativas.

La “Operación Scamote” pone de relieve el compromiso de la Guardia Civil en la defensa de los más vulnerables y envía un mensaje claro: la vigilancia y la denuncia son clave para combatir este tipo de delitos. Se recomienda a la población, especialmente a las personas de avanzada edad, estar alerta ante ofertas sospechosas y consultar con familiares o autoridades antes de realizar pagos en efectivo.