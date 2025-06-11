Una caravana de vehículos Morgan lusos hace parada en Astorga

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Una caravana de 16 vehículos Morgan llegados de Portugal han hecho este martes una parada en Astorga en su trayecto desde el país luso hasta Asturias. Según señala el Ayuntamiento en un comunicado, Ángel Cipriano Blanco, concejal de Atención ciudadana, ha sido el encargado de recepcionar en el Ayuntamiento a los integrantes del club, mostrarles el salón de plenos y explicarles brevemente la historia de la ciudad. Los vehículos llegaron a la ciudad hacia las 12 de la mañana y tras un recorrido por la ciudad, guiados por la policía, dejaron sus vehículos enfrente del Palacio de Gaudí.