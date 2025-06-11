Un detenido en Astorga por agresión en un caso de violencia de género

Publicado por Redacción Astorga Creado: Actualizado:

Efectivos de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía de Astorga han detenido el pasado fin de semana a un varón de nacionalidad India por una agresión de violencia de género en el ámbito familiar, con síntomas evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol.

Dentro del parte de incidencias emitido por los agentes, también figura el intento de suicidio de una persona de 52 años que se arrojo al vacío desde su domicilio en un primer piso a la vía pública, siendo trasladado estable en helicóptero al Complejo Hospitalario de León. Asimismo, también se intervino en un intento autolítico por ingesta de pastillas de una joven de 33 años que tambén fue trasladada al Hospital de León.