Astorga sigue acometiendo la remodelación de sus barrios

La Concejalía de Mantenimiento Urbano del Ayuntamiento de Astorga ha estado realizando la semana paada diferentes obras de acondicionamiento y mejora en diferentes puntos de la ciudad.

De esta forma, el consistorio sigue trabajando en los diferentes barrios en la mejora de la accesibilidad de personas con minusvalía. «El objetivo es que puedan transitar de manera más eficiente y sencilla por las diferentes aceras de nuestros barrios», destacan. Por otro lado, ya han concluido los trabajs para acondicionar la zona enfrente de la catedral que presentaba defectos en su empedrado, quedando de manera adecuada para el tránsito peatonal y de vehículos.