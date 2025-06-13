El nuevo Epicentro Cultural Maragato de Val de San Lorenzo abre sus puertas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Val de San Lorenzo ha sido seleccionado como uno de los ganadores de la III edición del Proyecto Reactivadores de Holapueblo, una iniciativa liderada por AlmaNatura y promovida por Redeia e IKEA con el propósito de impulsar la repoblación en las áreas rurales en España. Estas entidades buscan diseñar espacios con propósito y valor socioambiental en el medio rural que ayuden a las personas a crecer y tener nuevas oportunidades. Los municipios son seleccionados por sus proyectos de actividades dirigidas a consolidar y reavivar espacios como cuna de nuevos emprendimientos, que sirvan de palanca de transformación positiva para hacer de sus municipios un vivero de convivencia y con una clara visión hacia la sostenibilidad, y que sirven para dinamizar la actividad económica y social y promover su crecimiento demográfico.

Así, desde estas organizaciones, se ha presentado el nuevo Epicentro Cultural Maragato: un espacio dedicado a la innovación, la cultura y la comunidad. La idea surge de la necesidad de crear un espacio multifuncional donde las personas puedan participar activamente en la vida social y cultural del lugar, fomentando además la sostenibilidad y el desarrollo local.

El nuevo centro será escenario de varias actividades como charlas sobre la cultura maragata, talleres de artesanía textil, exposiciones de pintura y fotografía, clases para adultos y zonas de estudio para quienes preparan oposiciones. También ofrecerá cursos sobre sostenibilidad, medioambiente, igualdad y ciberseguridad.