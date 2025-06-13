Proyecto reactivador de Holapueblo
El nuevo Epicentro Cultural Maragato de Val de San Lorenzo abre sus puertas
Val de San Lorenzo ha sido seleccionado como uno de los ganadores de la III edición del Proyecto Reactivadores de Holapueblo, una iniciativa liderada por AlmaNatura y promovida por Redeia e IKEA con el propósito de impulsar la repoblación en las áreas rurales en España. Estas entidades buscan diseñar espacios con propósito y valor socioambiental en el medio rural que ayuden a las personas a crecer y tener nuevas oportunidades. Los municipios son seleccionados por sus proyectos de actividades dirigidas a consolidar y reavivar espacios como cuna de nuevos emprendimientos, que sirvan de palanca de transformación positiva para hacer de sus municipios un vivero de convivencia y con una clara visión hacia la sostenibilidad, y que sirven para dinamizar la actividad económica y social y promover su crecimiento demográfico.
Así, desde estas organizaciones, se ha presentado el nuevo Epicentro Cultural Maragato: un espacio dedicado a la innovación, la cultura y la comunidad. La idea surge de la necesidad de crear un espacio multifuncional donde las personas puedan participar activamente en la vida social y cultural del lugar, fomentando además la sostenibilidad y el desarrollo local.
El nuevo centro será escenario de varias actividades como charlas sobre la cultura maragata, talleres de artesanía textil, exposiciones de pintura y fotografía, clases para adultos y zonas de estudio para quienes preparan oposiciones. También ofrecerá cursos sobre sostenibilidad, medioambiente, igualdad y ciberseguridad.