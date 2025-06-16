El Ralca 63 muestra toda su artillería en Astorga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El cuertel de Santocildes de Astorga ha acogido este domingo una jornada de puertas abiertas, un acto con el que además se ha querido conmemorar el Día de las Fuerzas Armadas. En la jornada ha estado presente el alcalde de Astorga, José Luis Nieto y diferentes miembros de la corporación, que fueron sido recibidos por el coronel Santiago Calderon Calatayud. Juntoa, han hecho un recorrido por diferentes instalaciones, y han podido observar de cerca el material de dotación en los grupos del Ralca 63, como el sistema aéreo no tripulado órbiter 3b MP, un radar contra batería Arthur, una pieza SIAC de calibre 155 /52 , vehículos de puesto de mando de batallón, vehículos tácticos para transporte y la ambulancia todoterreno, entre otros vehículos.

La jornada ha servido para que todas las personas que lo deseen puedan visitar el acuartelamiento y contemplar los materiales más representativos de los que dispone el Ralca 63. Además, se han celebrado diversas actividades dedicadas a los más pequeño.

La apertura de puertas fue a las 12.00 y, a partir de las 14.00, se todos los presentes ha podido disfrutar de una paella popular.

Según fuentes de la organización, el acto no solo ha servido para celebrar el Día de las Fuerzas Armadas, también para fortalecer la relación existente con la sociedad.